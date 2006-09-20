Белорусы стали меньше есть хлеба

Об этом 20 сентября в Мингорисполкоме сообщил заместитель генерального директора РУП "Минскхлебпром" Юрий Степенко. Производители грешат на многочисленные диеты, которые сегодня в моде у горожан. В Минске семь хлебозаводов, ежесуточно они выпускают 320 тонн хлебобулочных изделий, 11 тонн тортов и пирожных. Почти каждый месяц на хлебном рынке появляется новый сорт хлеба. Но, как ни парадоксально, это многообразие несколько настораживает минчан. Они периодически звонят на предприятия и жалуются, что не успевают следить за новинками. Тем не менее, именно новые технологии, которые ежегодно внедряются на столичных хлебозаводах, помогают выдерживать конкуренцию с иностранной хлебобулочной продукцией.



Между тем, для государственных нужд в стране закуплено 992 тысяч тонн продовольственного зерна. Всего же в этом году, как и в прошлом, планируется заготовить 1 млн тонн. Госзаказ в полном объеме выполнили сельхозорганизации всех областей, кроме Гродненской. Объемы закупок продовольственной пшеницы выполнены на 101%, по ржи - на 89%, по другим культурам - на 116%. Зерно для госнужд заготавливают более 40 организаций департамента по хлебопродуктам.