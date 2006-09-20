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Белорусы стали меньше есть хлеба

20 сентября 2006 11:01
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Об этом 20 сентября в Мингорисполкоме сообщил заместитель генерального директора РУП "Минскхлебпром" Юрий Степенко. Производители грешат на многочисленные диеты, которые сегодня в моде у горожан. В Минске семь хлебозаводов, ежесуточно они выпускают 320 тонн хлебобулочных изделий, 11 тонн тортов и пирожных. Почти каждый месяц на хлебном рынке появляется новый сорт хлеба. Но, как ни парадоксально, это многообразие несколько настораживает минчан. Они периодически звонят на предприятия и жалуются, что не успевают следить за новинками.  Тем не менее, именно новые технологии, которые ежегодно внедряются на столичных хлебозаводах, помогают выдерживать конкуренцию с иностранной хлебобулочной продукцией.
 
Между тем, для государственных нужд в стране закуплено 992 тысяч  тонн продовольственного зерна. Всего же в этом году, как и в прошлом, планируется  заготовить 1 млн тонн. Госзаказ в полном  объеме  выполнили   сельхозорганизации  всех  областей,  кроме  Гродненской. Объемы закупок продовольственной пшеницы выполнены  на 101%,  по  ржи - на 89%, по другим культурам - на 116%. Зерно для госнужд заготавливают более  40  организаций департамента по хлебопродуктам.
# Экономика

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