Белорусы стали больше доверять Нацбанку

Вклады населения в белорусских банках в пересчете на национальную валюту впервые превысили 10 триллионов рублей. Рост с начала года - почти на треть. На начало декабря вклады в национальной валюте составили 6 триллионов 400 миллиардов, а в иностранной - практически в четыре раза меньше. Это свидетельствует о росте доверия населения к банковской системе и проводимой Нацбанком процентной политике. Финансовые учреждения страны постоянно совершенствуют свою работу. При этом не только открывают новые виды вкладов на привлекательных условиях, но и модифицируют действующие виды депозитов.