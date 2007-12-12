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Белорусы стали больше доверять Нацбанку

12 декабря 2007 10:42
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Вклады населения в белорусских банках в пересчете на национальную валюту впервые превысили 10 триллионов рублей. Рост с начала года - почти на треть. На начало декабря вклады в национальной валюте составили 6 триллионов 400 миллиардов, а в иностранной - практически в четыре раза меньше. Это свидетельствует о росте доверия населения к банковской системе и проводимой Нацбанком процентной политике. Финансовые учреждения страны постоянно совершенствуют свою работу. При этом не только открывают новые виды вкладов на привлекательных условиях, но и модифицируют действующие виды депозитов.
# Экономика

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