Белорусы с поляками будут выпускать электропоезда повышенной комфортности

Предприятие «Белкоммунмаш» подписало 11 октября совместный договор с польской холдинговой компанией.

Новый железнодорожный транспорт будет существенно отличаться от нынешнего: как технически, так и по уровню комфорта. Аналогов такому транспорту на территории постсоветского пространства пока нет. Во всем мире их производством занимается не более десятка компаний. При этом поезда польского производителя имеют оптимальное соотношение цены и качества.

Олег Быцко, главный конструктор ОАО «Белкоммунмаш»:

В планах изготовления на базе нашего предприятия одновагонных, двухвагонных, трехвагонных дизель-поездов, а также электропоездов. До настоящего времени такой подвижной состав производился только в Риге.