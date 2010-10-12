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Белорусы с поляками будут выпускать электропоезда повышенной комфортности

12 октября 2010 06:42
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Предприятие «Белкоммунмаш» подписало 11 октября совместный договор с польской холдинговой компанией.

Новый железнодорожный транспорт будет существенно отличаться от нынешнего: как технически, так и по уровню комфорта. Аналогов такому транспорту на территории постсоветского пространства пока нет. Во всем мире их производством занимается не более десятка компаний. При этом поезда польского производителя  имеют оптимальное соотношение цены и качества.

Олег Быцко, главный конструктор ОАО «Белкоммунмаш»:
В планах изготовления на базе нашего предприятия одновагонных, двухвагонных, трехвагонных дизель-поездов, а также электропоездов. До настоящего времени такой подвижной состав производился только в Риге.

# Экономика

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