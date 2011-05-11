Белорусы с китайцами на базе Оршанского авиаремонтного завода построят международный логистический центр площадью 1 млн кв м

Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области. Президент Беларуси посетит населенный пункт Химы Оршанского района. В ближайшие пять лет планируется его возрождение как агропромышленного комплекса с сельхозпроизводством.

Глава государства посетит также Оршанский авиаремонтный завод, ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия.

Тематика поездки достаточно обширна: создание новых производств на селе, новых рабочих мест, а также обсуждение перспектив создания под Оршей международного логистического центра.

В поселке Химы живет всего 10 человек-пенсионеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако здесь планируется создание бойлерной птицефабрики, цеха по разливу минеральной питьевой воды, кондитерского производства. Запланировано, что численность населения здесь увеличится до 320 человек.

В рамках сотрудничества с китайской компанией планируется создание на базе Оршанского авиаремонтного завода международного логистического центра «Орша» площадью 1 млн кв м. Примерный срок окупаемости проекта – около пяти лет.

Владимир Троицкий, генеральный директор ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:

Оршанский узел – это, наверное, одно из самых уникальных мест для развития логистики. Ведь Орша – это пересечение всех дорог: и автомобильных, и железнодорожных. Кроме того, у нас в пользовании есть аэродром, который позволяет принимать самолеты всех типов.

Наша задача – заставить аэродром работать. Собственно, на это и направлен наш инвестиционный проект, который более года разрабатывали. Сегодня у нас есть инвестор, который заявил о готовности и желании построить транспортно-логистический центр. Он будет нацелен на приемку иностранных грузов и дальнейшее распределение в страны Центральной и Восточной Европы. В том числе, в Россию.