Белорусы с китайцами на базе Оршанского авиаремонтного завода построят международный логистический центр площадью 1 млн кв м

Глава государства посетит также Оршанский авиаремонтный завод, ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия.
Тематика поездки достаточно обширна: создание новых производств на селе, новых рабочих мест, а также обсуждение перспектив создания под Оршей международного логистического центра.
В поселке Химы живет всего 10 человек-пенсионеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако здесь планируется создание бойлерной птицефабрики, цеха по разливу минеральной питьевой воды, кондитерского производства. Запланировано, что численность населения здесь увеличится до 320 человек.
В рамках сотрудничества с китайской компанией планируется создание на базе Оршанского авиаремонтного завода международного логистического центра «Орша» площадью 1 млн кв м. Примерный срок окупаемости проекта – около пяти лет.
Владимир Троицкий, генеральный директор ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:
Оршанский узел – это, наверное, одно из самых уникальных мест для развития логистики. Ведь Орша – это пересечение всех дорог: и автомобильных, и железнодорожных. Кроме того, у нас в пользовании есть аэродром, который позволяет принимать самолеты всех типов.
Наша задача – заставить аэродром работать. Собственно, на это и направлен наш инвестиционный проект, который более года разрабатывали. Сегодня у нас есть инвестор, который заявил о готовности и желании построить транспортно-логистический центр. Он будет нацелен на приемку иностранных грузов и дальнейшее распределение в страны Центральной и Восточной Европы. В том числе, в Россию.