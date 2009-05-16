Белорусы построят в России два агрогородка (ВИДЕО)

Агрогородки будут построены в Псковской области в будущем году. Для реализации проектов россияне намерены пригласить специалистов из Витебского региона.

По мнению Псковского губернатора в этой сфере у белорусов есть чему поучиться. Концентрация производственной и социальной сферы в одном месте не только экономически оправдана, но и способствует решению демографических проблем.

– Планируем всю цепочку. Начиная от разработки проекта до его реализации, если не под копирку, то в основе своей заложить то, что мы увидели сегодня здесь. За этим будущее, мы это отчетливо понимаем и планируем с вашей помощью в 2009-м году уже начать строительство двух пилотных агрогородков на территории Псковской области. Для того, чтобы в десятом году закончить и выйти уже уровень федерального финансирования. Ваш опыт для нас бесценен, – отметил губернатор Псковской области Российской Федерации Андрей ТУРЧАК.

Развитие экономических связей станет приоритетом в отношениях пограничных регионов. Только с начала года Витебская и Псковская области наторговали на 2,5 миллиона долларов. Сейчас обсуждается возможность создания торговых домов в Витебске и Пскове, а также совместных предприятий по производству стройматериалов.