Белорусы переедут в доломитовые дома

К уникальному месторождению под Витебском проявляют интерес зарубежные инвесторы. Здесь планируют построить первое в Беларуси производство кирпича из доломита.

Доломит – уникальная осадочная порода. Его месторождение представляет собой выпадение моренных солей — то есть, в палеозойскую эру на этом месте было море. Сегодня это гигантский карьер, где полезные ископаемые добывают на глубине 50 метров. Даже из-под воды.

В этих недрах буквально зарыты миллионы. За 75 лет добычи сырья природные кладовые не обеднели. При обычном темпе работы предприятию «Доломит» ресурсов хватит на 180 лет вперед.

Лариса Пригожая, заместитель главного технолога предприятия «Доломит»:

Разведанные запасы доломита составляют примерно 650 млн. тонн, площадь карьера — около 350 гектаров. Для того чтобы добыть наш доломит, нам приходится нести дополнительные огромные затраты. Приходится снимать скрышные породы, которые перевозятся в отработанные пространства.

Уникальный потенциал природной сокровищницы разглядели авторы масштабного инвестиционного проекта. В планах строительство первого в Беларуси завода по производству кирпича из доломита. Он будет выгодно отличаться от своего глиняного аналога по цене, качеству и цвету.

Илона Терлецкая, заместитель начальника отдела инвестиций и внешнеэкономических связей свободной экономической зоны «Витебск»:

Планируется применение новых современных технологий суперпрессования, которые позволят сделать этот проект экономичным и экологически чистым, потому что в нем отсутствуют операции обжига.

Хозяева доломитовой горы новым потребителям своего сырья только рады. Пока предприятие ищет рынки сбыта за рубежом, доломитовая мука нашла спрос на внутреннем.