Белорусы оплачивают лишь треть затрат на ЖКХ - реальные расчеты

Энергоресурсы для Беларуси — одна из самых затратных статей госбюджета. Однако обычного белоруса такие затраты касаются ровно наполовину. Мы оплачиваем только часть потребленного нами газа и электричества, а вовсе не 100%, как это принято во многих странах мира.

Так, Беларусь покупает газ в России по 186 долларов за тысячу кубических метров. А с учетом всех затрат на транспортировку и прочие расходы выходит уже 209 долларов. Для населения же голубое топливо обходится только в 100, то есть от реальной цены мы оплачиваем половину, а все остальное субсидируется государством. Причем эта цифра не меняется уже почти 2 года. Аналогичная помощь оказывается и промышленным предприятиям-льготникам. За газ в нынешнем году они платили по 191 доллару.

Перекрестное субсидирование действует и при оплате за электроэнергию. Реальный тариф — 11 центов за киловатт-час. В жировках белорусов прописана иная цифра — чуть более 5 центов. Опять же государство покрывает эту разницу в половину цены.

Михаил Ковалев, доктор экономических наук:

От стоимости газа зависит стоимость электричества, теплой воды, отопления. Поэтому мы платим только третью часть. Остальное доплачивает государство.

Если взять среднестатистическую белорусскую семью — родители и 1 ребенок — проживающую в 2-комнатной квартире, то платежка за коммунальные услуги выглядит так. На оплату газа для приготовления пищи тратится 3,5 доллара, за потребленную электроэнергию — чуть более 8, за тепло в зимний период — 24,5. Итого, энергетическая составляющая обходится в 36 долларов. Но это оплата только трети от реальных затрат на ЖКХ. Две трети берет на себя государство. Без этой поддержки суммы в жировках были бы несравнимо большими.