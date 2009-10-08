Белорусскую железную дорогу необходимо вывести на мировой уровень

Об этом заявил Александр Лукашенко во время отчета начальника Белорусской железной дороги Анатолия Сивака.

Президент ознакомился с работой современного диспетчерского центра управления перевозками, который значительно улучшает контроль за пропускной способностью.

Новое оборудование в центре, в большинстве своем, отечественного производства. В нем диспетчер видит всю оперативную ситуацию. На мониторах всё как на ладони. Информация, как о пассажирских поездах, так и о грузовых. Информация, скажем, о загрузке вагонов обновляется одновременно с поступлением накладных.

Сегодняшняя встреча – это как продолжение практики отчётов руководителей важнейших отраслей народного хозяйства, которые недавно вступили в должность. Анатолий Сивак назначен начальником БЖД четыре месяца назад. Человек в отрасли не новый и с проблемами хорошо знаком. При назначении получил ряд поручений. Как в целом по развитию железной дороги, так и по разгрузке складов. Ведь сегодня БЖД – это не только стальная магистраль и поезда, но и семь предприятий, и мощная социальная сфера, с занятостью 115 тысяч работников.

– Грузооборот упал? – спросил Александр Лукашенко, общаясь с начальником БЖД и начальником службы перевозок БЖД.

– Да, в конце прошлого года он немного упал, но начиная с апреля, динамика роста постепенно становится положительной, – сказал Владимир Михайлюк. – Мы каждый месяц прибавляем в погрузках, – добавил Анатолий Сивак.

Динамика, действительно есть. На белорусскую железную дорогу приходится 68% общего грузооборота. Перевозка грузов только в направлении Восток-Запад за 9 месяцев этого года превысила 5,5 миллионов тонн.

– Общий язык всегда мы находим и с литовцами, и с латышами, и эстонцами. По сравнению с 2008 годом, работы стало меньше на 15-20%, но на зарплате это не отразилось, – рассказал главный диспетчер БЖД Пётр Дулуб.

Беларусь – центр Европы и важная часть международной системы транспортных перевозок. И, как заметил Александр Лукашенко, стальная магистраль Беларуси – важная часть международной системы транспортных перевозок. Это, прежде всего, перекресток транзитных путей с востока на запад и с севера на юг. Поэтому четкая и эффективная работа железной дороги – это еще и условие динамичного развития экономики и положительного имиджа страны.

– Железная дорога – это и некий критерий работы экономики. Не зря я вас спросил о динамике грузоперевозок, пассажироперевозок, как вы работаете, какая динамика. И вы очень правильно сказали, если график в конце прошлого года по грузо- и пассажироперевозкам упал вниз, то с апреля постепенно мы имеем рост. Это очень важно. Это говорит о том, что экономика начинает шевелиться. И это главный показатель того, что мы можем иметь хорошие показатели в макроэкономике, ВВП и т.д., – отметил Президент Беларуси.

Если раньше всё больше говорили о самом железнодорожном полотне, то сейчас всё больше об инфраструктуре и логистике. Президент сегодня затронул и вопрос прихода в отрасль частного бизнеса.

– Если к нам приходит частник с инвестициями – это хорошо. Но частник не должен делить то, что уже есть, отнимая у железной дороги грузо- и пассажирооборот, он должен прибавить, – сказал Александр Лукашенко.

Про основную задачу – создание скоростных магистралей никто не забывает. Пока 160 километров час – это предел даже для самого быстрого поезда в Беларуси. Разогнаться не дает и дорога, и часто сами локомотивы. В мире, к примеру, во Франции, скорость может быть в три раза выше.

– Речь идет о том, чтобы вывести нашу железную дорогу на мировой уровень, – сказал Президент Беларуси. – Через нас идет основной поток, и все, планируя переброски с востока на запад, из Китая в Европу и дальше, видят прежде всего Беларусь. И, конечно, у нас должен быть очень высокий уровень железной дороги, чтобы обеспечить их интересы и на этом заработать.

– Хотелось бы услышать ваши предложения о внутригородских перевозках, об электричках. Может у нас получится обеспечить в городе более интенсивные перевозки электротранспортом, – добавил Александр Лукашенко.

Кстати, в перспективах городская электричка в столице. Она свяжет станции «Минск-Пассажирский» и «Ждановичи». Второе важное направление – межобластное железнодорожное сообщение, отвечающее всем современным требованиям. И в числе первых – модернизация в Бресте и в Гомеле. Сегодня Александр Лукашенко одобрил эти проекты.



На совещании Президент заметил, что уже со следующей недели намерен заслушать отчеты и других недавно назначенных руководящих работников. В центре внимания выполнение поручений и данных обещаний при назначениях. Такие встречи станут регулярными, предваряя большой правительственный отчёт о социально-экономическом развитии страны.