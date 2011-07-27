Белорусскую технологию выращивания картофеля внедрили в Китае

Учёных Поднебесной заинтересовал опыт коллег из Минска: благодаря новой разработке, китайские аграрии теперь смогут получать на четвертый год те же объемы урожая картофеля, что раньше собирали лишь на девятый.

Показывая святая святых своей лаборатории, кандидат биологических наук Тамара Янчевская боится сглазить будущий результат. Позади годы кропотливой работы: начинали с энергосберегающих разработок по выращиванию картофеля круглый год. В итоге появилась технология, на которую уже есть заграничные покупатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Янчевская, заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Мы видим каждый клубень. Слой субстрата здесь очень тонкий, всего лишь 3 сантиметра. Нужного размера клубни аккуратно убираются, и остаются только мелкие, которые дальше начинают набирать массу. В результате, с одного растения нам удавалось получить до 47 клубней.

Технологию внедрили ученые Аграрного исследовательского института китайского города Хулумбер. Причем, благодаря белорусскому ноу-хау, теперь можно получать уже на четвертый год тот же урожай картофеля, что раньше могли собрать на девятый. Секрет в уникальном субстрате для получения семенного картофеля высшей пробы. И доказано: урожайность на нем выше в 18 раз, чем даже на традиционном торфе.

Но пока производство субстрата в промышленных объемах в Беларуси невозможно. В стране нет исходных компонентов, но они в достатке есть в Китае. И решено уже через два года построить там совместное предприятие. Белорусские и китайские ученые подписали контракт на поэтапное внедрение технологии.

Тамара Янчевская, заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Он востребован не только для картофеля, но и для других растений: в овощеводстве, для укоренения тяжелоукореняемых растений, в размножении редких и исчезающих видов. Каждый год заказчики покупают его у нас, несмотря на то, что он очень дорогой для Беларуси. Но мы её уменьшим в три раза.

Дальше такую картошку можно растить и в отрытом грунте, и в теплицах — а значит, круглый год иметь свой картофель, а не импортный.

К технологии уже проявили интерес Татарстан и Казахстан. Ведутся переговоры.