Белорусскую технологию выращивания картофеля внедрили в Китае

Показывая святая святых своей лаборатории, кандидат биологических наук Тамара Янчевская боится сглазить будущий результат. Позади годы кропотливой работы: начинали с энергосберегающих разработок по выращиванию картофеля круглый год. В итоге появилась технология, на которую уже есть заграничные покупатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Тамара Янчевская, заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Мы видим каждый клубень. Слой субстрата здесь очень тонкий, всего лишь 3 сантиметра. Нужного размера клубни аккуратно убираются, и остаются только мелкие, которые дальше начинают набирать массу. В результате, с одного растения нам удавалось получить до 47 клубней.
Технологию внедрили ученые Аграрного исследовательского института китайского города Хулумбер. Причем, благодаря белорусскому ноу-хау, теперь можно получать уже на четвертый год тот же урожай картофеля, что раньше могли собрать на девятый. Секрет в уникальном субстрате для получения семенного картофеля высшей пробы. И доказано: урожайность на нем выше в 18 раз, чем даже на традиционном торфе.
Но пока производство субстрата в промышленных объемах в Беларуси невозможно. В стране нет исходных компонентов, но они в достатке есть в Китае. И решено уже через два года построить там совместное предприятие. Белорусские и китайские ученые подписали контракт на поэтапное внедрение технологии.
Тамара Янчевская, заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Он востребован не только для картофеля, но и для других растений: в овощеводстве, для укоренения тяжелоукореняемых растений, в размножении редких и исчезающих видов. Каждый год заказчики покупают его у нас, несмотря на то, что он очень дорогой для Беларуси. Но мы её уменьшим в три раза.
Дальше такую картошку можно растить и в отрытом грунте, и в теплицах — а значит, круглый год иметь свой картофель, а не импортный.
К технологии уже проявили интерес Татарстан и Казахстан. Ведутся переговоры.