Белорусскую технику охотно покупают в России

Россия - основной потребитель наших тракторов. За 9 месяцев нынешнего года в соседнюю страну их поставлено почти 12 тысяч. Экспорт составил 194 млн. долларов. Российская делегация Союза производителей сельхозтехники и оборудования находится с визитом в Беларуси. Представители 30 машиностроительных предприятий и фирм намерены ознакомиться с передовым опытом МТЗ по техническому перевооружению, внедрению новой техники, организации продаж и сервиса машин. В планах российской делегации также посещение "ГомСельМаша" и предприятия "Амкодор".