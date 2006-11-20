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Белорусскую технику охотно покупают в России

20 ноября 2006 11:45
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Россия - основной потребитель наших тракторов. За 9 месяцев нынешнего года в соседнюю страну их поставлено почти 12 тысяч. Экспорт составил 194 млн. долларов. Российская делегация Союза производителей сельхозтехники и оборудования находится с визитом в Беларуси. Представители 30 машиностроительных предприятий и фирм намерены ознакомиться с передовым опытом МТЗ по техническому перевооружению, внедрению новой техники, организации продаж и сервиса машин. В планах российской делегации также посещение "ГомСельМаша" и предприятия "Амкодор".
# Экономика

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