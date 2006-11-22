Белорусскую "силиконовую долину" узнают далеко за пределами страны

Парк высоких технологий приступает к этапу "внешнего позиционирования", об этом заявил директор ПВТ Валерий Цепкало на международном конгрессе.

Это уже стало традицией в рамках ежегодной Недели информационных технологий - в Минск съезжаются не только руководители отечественные IT-компании, но и представители признанных мировых лидеров в области информатизации. Трехстороннее присутствие госчиновников, ученых-разработчиков и непосредственно компаний-потребителей делает этот форум уникальным. Одни предлагают, другие решают, третьи внедряют.

Развитие белорусской "силиконовой долины" беспокоят не только отечественных ученых, но и зарубежных гостей. Период внутреннего становления позади. Созданы госучреждения, появились первые резиденты, сейчас Парк высоких технологий приступает к этапу "внешнего позиционирования".

Посещая зарубежные парки, отечественные ученые сделали вывод, что в белорусской модели "силиконовой долины" появилось "слабое звено". Если за границей на рынок приходит компания, ей сразу же администрация того или иного парка предоставляет офисы. Белорусская "силиконовая долина" пока такими возможностями не располагает.

Однако уже сейчас можно смело утверждать, что создана уникальная благоприятная среда для развития высоких технологий - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Беларуси.