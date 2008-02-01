Белорусскую продукцию представят в Москве

Более 40 отечественных предприятий представят москвичам и гостям столицы продукцию машиностроения, легкой промышленности, а также бытовую технику, мебель, меха, продукты питания и многое другое. Экспозиция разместится в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра. Ожидается, сегодня что в церемонии открытия примут участие представители Белорусской и Московской торгово-промышленных палат, Постоянного комитета Союзного государства, посольства Беларуси в России, мэрии Москвы.