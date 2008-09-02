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Белорусскую продукцию нужно сделать конкурентоспособной на мировом рынке

02 сентября 2008 16:48
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Сегодня об этом говорили представители Белорусской научно-промышленной ассоциации. Наша страна экспортирует продукцию в 160 стран мира. Объем внешней торговли — более 60 миллиардов долларов. Этот показатель на уровне развитых европейских стран. В числе приоритетных направлений, которые создают бренд Беларуси за рубежом — машиностроение, металлообработка, химическая промышленность. Увеличивая экспорт товаров, считают специалисты, нужно увеличивать объем импортозамещающей продукции. Акцент на инновационное развитие. Сегодня более 60 % научных разработок внедряются в производство.
# Экономика

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