Белорусскую продукцию нужно сделать конкурентоспособной на мировом рынке

Сегодня об этом говорили представители Белорусской научно-промышленной ассоциации. Наша страна экспортирует продукцию в 160 стран мира. Объем внешней торговли — более 60 миллиардов долларов. Этот показатель на уровне развитых европейских стран. В числе приоритетных направлений, которые создают бренд Беларуси за рубежом — машиностроение, металлообработка, химическая промышленность. Увеличивая экспорт товаров, считают специалисты, нужно увеличивать объем импортозамещающей продукции. Акцент на инновационное развитие. Сегодня более 60 % научных разработок внедряются в производство.