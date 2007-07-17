Белорусскую киноотрасль необходимо поставить на коммерческую основу

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании Президиума Совета Министров.

Необходимо пересмотреть перераспределение средств. Они должны поступать на развитие отрасли, ремонт и реконструкцию кинотеатров, закупку оборудования.

Кроме того, кинотеатры должны представлять собой систему кинозалов на небольшое количество мест. Существующие залы на одну тысячу зрителей не оправдывают себя. На вооружение можно взять опыт Москвы, Подмосковья, где в настоящее время нет больших кинозалов, отметил премьер.



В нынешнем году в республике будет отремонтирован 41 кинотеатр, в 2008 планируется провести ремонт еще 41. Всего в Беларуси 138 кинотеатров и в будущем году в Минске появится первый пятизальный кинотеатр. Его строительство уже началось.

Кроме того, 1 сентября начнется реконструкция Национальной киностудии "Беларусьфильм". Она будет проходить без остановки кинопроизводства. Восемь картин будет завершены к 1 декабря нынешнего года. А в следующем в планах 10 фильмов. В 2009 году их количество возрастет до 12. Это тот среднестатистический уровень, который существовал во времена расцвета деятельности киностудии "Беларусьфильм".

