Белорусскую АЭС презентуют в Вене: встреча высокого уровня по вопросам развития ядерной энергетики проходит в МАГАТЭ

Новости Беларуси. Создание атомной энергетики в Беларуси даст дополнительные гарантии экономической безопасности страны. Об этом сегодня, 2 февраля, в Вене заявил руководитель белорусской делегации на встрече МАГАТЭ высокого уровня по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры.

Белорусская АЭС позволит ежегодно замещать около 5 миллиардов кубометров природного газа. Это существенно снизит выбросы парниковых газов в атмосферу. Уменьшится и себестоимость производимой в стране электроэнергии. На ежегодной сессии семинара МАГАТЭ Беларусь выступает в качестве «страны в фокусе». В Вене будет презентована национальная инфраструктура ядерной энергетики, а также то, как реализуется проект возведения Белорусской АЭС. Напомним, первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй — в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.