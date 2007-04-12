Белорусскому сахару - зеленый свет!

11 апреля Россия сняла ограничения на поставку нашего сладкого продукта.

В Федеральной таможенной службе России подписан приказ об отмене единого таможенного Троекуровского поста для белорусских сахаропроизводителей. За подтверждением этой информации мы обратились к директору Белорусской сахарной компании Дмитрию Кириллову в Москве:

"Да, я подтверждаю, что снято ограничение. Отменено 263 постановление Грефа. Сахар будет составляться по новой схеме: раньше были издержки, а теперь - нет. По прямой схеме"

Поставки сахара будут осуществляться напрямую, потребителям. Это разрешено всем перерабатывающим предприятиям концерна "Белгоспищепром" - Скидельскому и Городейскому сахарным комбинатам, Жабинковскому сахарному заводу, Слуцкому сахарорафинадному комбинату. Между ними уже распределены объемы поставок в российские регионы. Составлен график по его отгрузке. До 11 апреля действовал так называемый "профиль риска", согласно которому белорусский сахар подлежал стопроцентной выгрузке на склад и проверке на качество и происхождение.