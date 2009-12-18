Белорусское сухое молоко может спасти Россию от дефицита молочных продуктов

Перебои с поставками уже есть в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска.

Из-за нехватки сырья местные переработчики выполняют заказы только на 50%. Причем, Беларусь могла бы помочь с проблемой, однако из-за ограничений Роспотребнадзора, сухое молоко в Россию поступает в небольших количествах.

Пройдя по нескольким магазинам Москвы, корреспондент СТВ увидел, что с прилавков сбежало молоко многих популярных брендов. Богатый кальцием продукт в крупных супермаркетах представлен богатым ассортиментом, чего не скажешь о розничной сети на окраине мегаполиса. Дефицит также наблюдается в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Вызван он тем, что российским переработчикам не хватает как сырого, так и сухого молока. Молочные реки в сетевую торговлю текут лишь наполовину.

Владимир Лабинов, исполнительный директор Молочного союза России:

– Традиционно этот недостаток восполнялся ресурсами сухого молока произведенного в России и поставляемого, втом числе, из Республики Беларуси. Но в этом году так сложилось, что производство сухого молока в России очень существенно сократилось, на 60 тысяч тонн. И сегодня собственных ресурсов сухого молока недостает.

Молочный союз России обратился с письмом в Роспотребнадзор с просьбой дать разрешение на ввоз сухого молока из Беларуси. Но сама Россия, как все помнят, в июне этого года ограничила поставки белорусского сухого молока на свой рынок.

В конце ноября наши страны договорились о поставке 15 тысяч тонн до конца 2009 года. Но это лишь капля в молочном море. Российская сторона дала добро на экспорт не всем белорусским предприятиям, а переговоры об увеличении перечня до сих пор не принесли никаких результатов.