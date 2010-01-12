Прямой эфир

Белорусское молоко потекло в Афганистан и Пакистан

12 января 2010 19:02
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Белорусские молочники осваивают рынки Афганистана, Пакистана и Франции.

При этом не сбрасывая со счетов и огромный российский рынок. Отечественные маркетологи сегодня работают по многим векторам — это главное требование посткризисного времени. В новой продовольственной стратегии и молочных тонкостях разбиралась Елена Карафа-Корбут.

Здесь  поняли:  следовать лишь только одной крестьянской  мудрости и  «не класть  яйца  в  одну корзину»,  а  точнее,  действовать   по аналогии    и «не  лить все  молоко  в  одну  банку»,  -  явно не  достаточно.   Требование  номер  один  всех  потребителей -  качество.  Беспрекословно подчиняясь  ему,  белорусские  молочники  детальное  построение своих эффективных экономических  схем начинают  с   разработки  диет  для  буренок.

Ольга Сидорова, зоотехник по качеству молока:
Без качественного сырья и продукции качественной не получишь. И это политика не только нашего государства, но и даже такого маленького хозяйства, как наше.

Близость  к  какой-либо внешней границе еще недавно в  молочной  отрасли рассматривалась, как  безусловный  «плюс»  для   развития  экспорта.   Он же, главным  образом,      определял   направление  и  точки  продаж.  Могилевские предприятия одними из первых    столкнулись  с   новыми повышенными  требованиями  Ростехнадзора. Однако  не  сдались.   Быстро адаптировались.  И  белорусской     «молочной  волной»  накрыли  уже  российскую  глубинку.

Василий Романов, генеральный директор предприятия:
Мы очень плотно работаем с Россией по открытию товаропроводящих сетей. Мы не делаем упор на Москву и Питер. Мы идём в регионы: Брянск, Калуга. Открываем там свои магазины по молочной продукции.

Вкус  белорусской  молочной продукции не  дали  забыть,  а кое-кому  и  открыть,   и  в остальных странах на  постсоветском пространстве.  Соотношение цены и качества  пришлось  по  душе  даже привередливым покупателям   рачительной Европы.

Игорь Конончук, директор предприятия:
Мы уже освоили рынки Франции, даже до Афганистана добрались, Пакистана, Польша. Сегодня ограничений с реализацией нет.

Закрепиться  на  внешних рынках в современных экономических условиях  можно только с качественной продукцией.  Именно  качество -  двигатель  торговли. И как показывает    практика,  «белорусское»    рады   покупать  в самых  разных  близких  и  далеких  странах 

Елена Карафа-Корбут, Вячеслав  Комиссаров  и Сергей  Вишневский, телекомпания СТВ. Могилёвская область.

# Экономика

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