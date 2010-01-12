Белорусское молоко потекло в Афганистан и Пакистан

Белорусские молочники осваивают рынки Афганистана, Пакистана и Франции.

При этом не сбрасывая со счетов и огромный российский рынок. Отечественные маркетологи сегодня работают по многим векторам — это главное требование посткризисного времени. В новой продовольственной стратегии и молочных тонкостях разбиралась Елена Карафа-Корбут.

Здесь поняли: следовать лишь только одной крестьянской мудрости и «не класть яйца в одну корзину», а точнее, действовать по аналогии и «не лить все молоко в одну банку», - явно не достаточно. Требование номер один всех потребителей - качество. Беспрекословно подчиняясь ему, белорусские молочники детальное построение своих эффективных экономических схем начинают с разработки диет для буренок.

Ольга Сидорова, зоотехник по качеству молока:

Без качественного сырья и продукции качественной не получишь. И это политика не только нашего государства, но и даже такого маленького хозяйства, как наше.

Близость к какой-либо внешней границе еще недавно в молочной отрасли рассматривалась, как безусловный «плюс» для развития экспорта. Он же, главным образом, определял направление и точки продаж. Могилевские предприятия одними из первых столкнулись с новыми повышенными требованиями Ростехнадзора. Однако не сдались. Быстро адаптировались. И белорусской «молочной волной» накрыли уже российскую глубинку.

Василий Романов, генеральный директор предприятия:

Мы очень плотно работаем с Россией по открытию товаропроводящих сетей. Мы не делаем упор на Москву и Питер. Мы идём в регионы: Брянск, Калуга. Открываем там свои магазины по молочной продукции.

Вкус белорусской молочной продукции не дали забыть, а кое-кому и открыть, и в остальных странах на постсоветском пространстве. Соотношение цены и качества пришлось по душе даже привередливым покупателям рачительной Европы.

Игорь Конончук, директор предприятия:

Мы уже освоили рынки Франции, даже до Афганистана добрались, Пакистана, Польша. Сегодня ограничений с реализацией нет.

Закрепиться на внешних рынках в современных экономических условиях можно только с качественной продукцией. Именно качество - двигатель торговли. И как показывает практика, «белорусское» рады покупать в самых разных близких и далеких странах

Елена Карафа-Корбут, Вячеслав Комиссаров и Сергей Вишневский, телекомпания СТВ. Могилёвская область.