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Белорусское молоко по-прежнему не пускают на российский рынок и даже снимают с прилавков

12 июня 2009 17:40
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Таково решение Роспотребнадзора. Сколько точно продукции снято с реализации, сказать пока невозможно: мгновенный мониторинг не ведется, а статистика будет только через несколько дней. На прилавках магазинов Смоленской области, сегодня, например, исключительно российские брэнды. Но это молоко порошковое или в тетрапакетах и с белорусской продукцией в сравнение не идет. Покупатели расстроены. Белорусские молочные продукты и дешевле и качественнее.
# Экономика

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