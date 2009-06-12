Белорусское молоко по-прежнему не пускают на российский рынок и даже снимают с прилавков

Таково решение Роспотребнадзора. Сколько точно продукции снято с реализации, сказать пока невозможно: мгновенный мониторинг не ведется, а статистика будет только через несколько дней. На прилавках магазинов Смоленской области, сегодня, например, исключительно российские брэнды. Но это молоко порошковое или в тетрапакетах и с белорусской продукцией в сравнение не идет. Покупатели расстроены. Белорусские молочные продукты и дешевле и качественнее.