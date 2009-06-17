Белорусское молоко пересекает российскую границу

Свидетелем одного из таких фактов сегодня стала наша съёмочная группа.

Водитель Анатолий Стрельцов нервничает. В том, что ему удастся достичь конечной точки маршрута — посёлка Красная гора, что в Брянской области, он полностью не уверен.

Границу молоковоз пересекает под бдительным надзором российских таможенников и чиновника Роспотребнадзора. Возражений никаких. И вот они первые километры российской территории.

Путь белорусского молока лежит на Красногорский сыродельный завод. Частное предприятие способно перерабатывать до 160 ти тонн молока в сутки. Однако в самом районе собрать удаётся лишь 10. Значит без белорусского молока завод просто остановится.

Из хорошего белорусского молока в Красной Горе делают хороший Российский сыр. И местное население считает его продуктом высококачественным. От официального комментария в руководстве предприятия отказались. Причем весьма убедительно. Навстречу съемочной группе вышли крепки парни и настоятельно рекомендовали не снимать: не хотим, чтобы узнали в Москве. Тайну сырья для местного производства не открыли и в местном магазине.

Как брянским сыроделам удается договариваться со своими таможенниками и чиновниками остается только догадываться. Абсурдность запрета на ввоз белорусского молока понимают в российских регионах. Другой вопрос почему чиновники на местах не выполняют указания центра. Может быть потому, что нет другого выхода? Белорусское молоко — безальтернативное сырье для многих российских предприятий. В первую очередь из-за его высокого качества. Поэтому поставки на красногорский сыродельный завод будут продолжены. Это подтвердили и на Ветковском молокозаводе - основном поставщике сырья для брянских сыроделов. До прошлой недели в Россию отправляли до 70 тонн ветковского молока, теперь объёмы скромнее, но их обещают нарастить.

