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Белорусское молоко будет пить вся Европа

15 августа 2007 14:46
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Беларусь рассчитывает в 2008 году начать поставки молочной продукции в страны Евросоюза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михаил Савельев. Документы на 5 молокоперерабатывающих заводов уже поданы и будут рассмотрены на заседании Еврокомиссии в январе будущего года.

Государственные стандарты по производству молока приведут в соответствие с нормами ЕС. Спрос на сельхозпродукцию из Беларуси постоянно растет, отмечают специалисты. Особенно на сливочное масло, твердые сыры и молочную сыворотку.

Практика продажи отечественной сельхозпродукции на бирже себя оправдывает. Например, сухое обезжиренное молоко покупают компании из Германии и Нидерландов. В ближайшее время первые партии отправят в Сирию и Венесуэлу. Реализация сельхозпродукции через биржевые торги будет расширяться.

# Экономика

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