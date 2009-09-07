Белорусско-словацкий экономический форум

7 сентября в нем примут участие зарубежные гости и представители Министерства экономики и Белорусской торгово-промышленной палаты.

Словакию на нем представят 14 крупных предприятий. Многие из них подготовили конкретные предложения. Так, одно из ведущих предприятий строительной отрасли предлагает реализовать в Беларуси инвестпроект по развитию альтернативной электроэнергетики.

Среди других направлений перспективного сотрудничества двух стран – выпуск технологического оборудования для выпуска шин, утилизация боеприпасов, энергетическое строительство и бумажное производство.

За нынешний год товарооборот Беларуси со Словакией составил более ста миллионов долларов. Основа белорусского экспорта - нефтепродукты, медицинская аппаратура, калийные удобрения, изделия из черных металлов, тракторы и холодильники. Словакия поставляет нам технику, запчасти для автомобилей и тракторов, телевизоры.