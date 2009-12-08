Белорусско-российские проекты: суперкомпьютер СКИФ и интеллектуальный трактор

Союзное государство - это десятки совместных проектов и программ, благодаря которым новую работу нашли 5 миллионов белорусов и россиян.

Один из самых масштабных совместных проектов — суперкомпьютер СКИФ. Это уже бренд высоких технологий, детище белорусских и российских ученых — самый мощный в СНГ, пятый по производительности в Европе. В мировом рейтинге наш СКИФ вошел в сотню самых производительных компьютеров мира по версии ТОР-500.

Ещё один брендовый белорусско-российский проект – интеллектуальный трактор. «Беларус-3023» — результат союзного инновационного сотрудничества. Его продемонстрировали на крупнейшей в Европе международной сельскохозяйственной выставке AGRITECHNICA-2009 в Ганновере. Союзный трактор еще до начала показа удостоили серебряной медали.