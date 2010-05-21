Белорусско-литовский экономический форум в Гродно

Участники Белорусско-литовского экономического форума считают, что Беларусь и Литва выходят на новый уровень инвестиционного сотрудничества.

Потенциал — до полумиллиарда долларов.

Это уже шестая встреча бизнесменов. Серьезный толчок к межгосударственному экономическому диалогу дал визит Президента Беларуси в Вильнюс в прошлом году, где Александр Лукашенко принял участие в таком же форуме. А вчера белорусский лидер уже в Минске пообщался с крупнейшими бизнесменами соседней страны, которые уже сегодня в Гродно обсуждали конкретные проекты.

Идея создания постоянно действующего экономического форума Беларуси и Литвы возникла еще в 2005 году. Главной задачей таких мероприятий стало развитие торговых и инвестиционных связей. Самым успешным признан прошлогодний форум в Вильнюсе. Тогда были достигнуты договоренности о создании 11 совместных предприятий.

Сегодняшняя, уже шестая по счету встреча в Гродно обещает стать не менее результативной.

В этом году экономический форум впервые проходит в двух городах —в Гродно и Лиде. Вчера литовские бизнесмены и главы муниципальных районов посетили лидские промышленные предприятия.

Встреча белорусских и литовских бизнесменов в Гродно показала, что взаимодействие между нашими странами в последнее время активизировалось по всем направлениям — от сельского хозяйства до туризма. Многие участники форума приехали уже с конкретными предложениями.

Тадеуш Питкевич, президент литовского клуба предпринимателей:

Собираемся строить логистический центр в Кричеве. В этом логистическом центре мы планируем разместить цеха по производству мясной продукции.

Евгениюс Войсат, президент строительной компании (Литва):

Нас интересует строительство атомной электростанции, так как мы имеем в этой сфере немалый опыт.

Инвестиции в белорусскую экономику сегодня стали центральной темой обсуждения. В нашей республике уже работают около 400 предприятий с литовским капиталом.

В рамках экономического форума в Гродно прошло заседание двухсторонней белорусско-литовской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Результатом работы стало подписание итогового протокола.

Николай Снопков, министр экономики РБ:

Был предварительно отработан ряд серьезных конкретных инвестиционных проектов с литовской стороной. Это касается, в частности, транспорта, создания производств по комплексным удобрениям.

Следующий экономический форум пройдет в Литве. Он обещает стать самым массовым за последние годы. Заявки на участие уже подали более 1000 бизнесменов обеих стран.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.