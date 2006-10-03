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Белорусско-литовская граница приобретает новый облик

03 октября 2006 08:54
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Через пограничный пункт пропуска "Котловка" в Гродненской области открыто автомобильное движение. Напомним, реконструкция этого пункта началась два года назад.В результате всех выполненных работ, создана современная инфраструктура с комплексом специальных сооружений - боксом для углубленного досмотра, весовым оборудованием и административным зданием. В настоящее время пропускная способность пункта "Котловка" составляет одну тысячу автомобилей в сутки.
# Экономика

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