Белорусско-литовская граница приобретает новый облик

Через пограничный пункт пропуска "Котловка" в Гродненской области открыто автомобильное движение. Напомним, реконструкция этого пункта началась два года назад.В результате всех выполненных работ, создана современная инфраструктура с комплексом специальных сооружений - боксом для углубленного досмотра, весовым оборудованием и административным зданием. В настоящее время пропускная способность пункта "Котловка" составляет одну тысячу автомобилей в сутки.