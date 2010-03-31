Белорусско-латвийский бизнес-форум: стороны заинтересованы в увеличении товарооборота

Бизнесмены и чиновники столичного региона 31 марта отправились в Ригу, чтобы продемонстрировать латвийским коллегам свои экономические и инвестиционные возможности. Демонстрация прошла в морской обстановке – в Рижском свободном порту. Увиденным обе стороны остались довольны, что немедленно закрепили документально.

Несмотря на кризис, заинтересованность в сотрудничестве бизнес-сообществ двух стран только возрастает. От простой формы торговли Беларусь и Латвия все больше переходят к кооперации. Наиболее перспективные направления – транспортно-транзитная среда и энергетика. Латвия также является традиционным партнером Беларуси в сфере перевозки грузов.

Делегация официальных и деловых кругов Минской области в представлении не нуждается. Это производители и руководители ведущих предприятий столичного региона. Все они прибыли в Ригу накануне, а уже на следующий день активно рекламировали коллегам собственные производственные мощности.

Больше всего латвийцев интересовала коммунальная и сельскохозтехника, электрооборудование, продукция АПК, товары народного потребления и ликероводочные изделия. Представители белорусской делегации заинтересованы в установлении контактов в производственной кооперации, инвестиций, в том числе с использованием возможностей латвийской портовой инфраструктуры. В Минской области действуют 411 различных предприятий. Заключен 71 договор о сотрудничестве с различными регионами и странами. Сегодня к ним добавился еще один – с Латвией.

Что касается морских процедур, они прошли на свежем воздухе. Белорусских бизнесменов пригласили к активному участию в перевозке грузов через рижский свободный порт. Здесь пообещали поднять белорусский флаг, уже вручили символический штурвал от грузового корабля, а затем попросили на его палубу. Интерес к Беларуси у латвийских предпринимателей очевиден. В конце 2008 года был создан Совет делового сотрудничества, а при посольстве возобновил работу Клуб латвийских предпринимателей.

Сегодня много говорили о кризисе, бизнесмены надеются выйти из него намного лучше, чем вошли. Кстати, товарооборот между регионами не устраивает ни одну из сторон. В прошлом году он составил всего 40 миллионов долларов. Именно поэтому деловые круги предложили искать новые формы сотрудничества. Одной из них назвали перенос части белорусских производств в Латвию.

Андрей Авдеев, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.