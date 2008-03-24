Белорусско-корейское сотрудничество

Беларусбанк и корейская компания Гудмонинг Шанхай Секьюрити - в ближайшее время подпишут меморандум о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского с представителями корейских деловых кругов.На встрече обсуждали возможности участия Кореи в финансировании инвестиционных и инновационных проектов. Наиболее крупные из них - в энергетической и банковской сферах, а также - в медицинской и автомобильной отраслях. В частности, в министерстве промышленности сегодня обдумывают несколько вариантов интеграции с автомобильными кампаниями Кореи - начиная от производства отдельных компонентов и заканчивая выпуском грузовых автомобилей.