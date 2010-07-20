Белорусско-китайский инновационный центр — место будущих совместных разработок Беларуси и Китая

Беларусь и Китай делают ставку на машиностроение и фармацевтику. Сегодня в Минске обсуждали возможность создания совместных производств в этой сфере.

Платформой экономических отношений нашей страны и Поднебесной станет белорусско-китайский инновационный центр.

Делегации из Поднебесной — частые гости в Академии наук. За год наберется с десяток визитов на разных уровнях. Здесь говорят, мы полезны друг другу. Например, Мы им — наработки фундаментальной науки. Они нам — опыт практического внедрения.

Китайцы как никто падки на новые научные идеи. Вместе с белорусами готовы сотрудничать в сельском хозяйстве, промышленности, разработке полезных ископаемых. И если создание совместных производств в машиностроении и фармацевтике еще только возможно, то по энергетическим проектам — Беларусь и Китай уже в процессе переговоров.

Александр Цыганов, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Недавно в Китае была делегация Института тепло- и массообмена, вели переговоры о поставках наших технологий на тепловые станции в Китае. Планировался контракт на 120 миллионов.

Сунь Яо, заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян КНР:

Есть также хорошее начало в сельхозмашиностроении, но перспективы большие, ведь наша глубокая дружба — основа сотрудничества.

Дружить и работать намерены также и в белорусско-китайском инновационном центре. Его сегодня открыли на базе Белгосуниверситета. Аналогичный есть и в Харбине — это столица провинции прибывшей делегации во главе с вице-губернатором. Через центр будет идти не просто трансфер технологий, но и движение научных кадров.

По мнению ученых, обмен идеями — не самоцель. Главное — внедрение научных технологий в экономику Беларуси и Китая. Тут условие — взаимная выгода — экономическая и научная.