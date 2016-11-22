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Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске

22 ноября 2016 06:04
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Новости Беларуси. Развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Индии. 22 ноября в Минске пройдет совместная бизнес-конференция. В ней примут участие предприниматели обеих стран.

Индийскую сторону представит конфедерация промышленности – некоммерческая организация в которую входят более 10 тысяч предприятий. Ожидается, что конференция позволит познакомить бизнесменов из Южной Азии с экспортным и инвестиционным потенциалом Беларуси, а также наладить деловые контакты и определить перспективные направления взаимодействия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Индия

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