Белорусскими учеными разработаны новые рецептуры плодовоовощных консервов

На сегодняшний день в Научно-практическом центре по продовольствию знают более 1,5 тысячи рецептур плодовоовощных консервов.

Производство плодоовощных консервов в Беларуси увеличивается. За первое полугодие на предприятиях концерна "Белгоспищепром" прирост этой продукции составил 15 % . Участников и того больше - 45%. Соотношение импортных и отечественных плодовоовощных консервов сегодня на рынке где-то 50\50. Расширяется не только количество, но и ассортимент продукции.

Как показывает практика, в республике можно изготовить почти весь ассортимент продукции, которая ввозится из-за рубежа. Так выросло у нас производство всеми любимого зеленого горошка. В этом году мы на 90% закроем потребности страны своими силами. А к 2010 году его будет производиться на 15 миллионов условных банок больше от всей потребности. Коснется это и соусов, кетчупов.

Среди других новинок - детское питание, плодоовощные консервы для беременных женщин и пожилых людей. На сегодняшний день в Академии наук разработаны более 1,5 тысяч рецептур и 45 государственных стандартов на плодоовощные консервы. Помимо увеличения объемов производства работают и над качеством консервов. Уже сегодня некоторые наименования могут соперничать с зарубежными аналогами. В перспективе - полностью заместить импорт и выйти на международный рынок.

