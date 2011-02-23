Белорусскими месторождениями гранита интересуется немецкая компания

Об этом сообщили сегодня в Минприроды.

Зарубежные инвесторы готовы вкладывать средства в детальную разведку залежей строительного камня. Протокол намерений с компанией уже подписан, следующий шаг – инвест-договор.

В целом, в республике за пятилетку планируется увеличить использование минерально-сырьевых ресурсов на 30%. Программу геолого-разведочных работ до 2015 года уже обсуждали в Правительстве и сейчас документ дорабатывают с учетом замечаний и предложений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лис, заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это бурые угли, использование их в качестве прямого сжигания и топлива для электростанций.

Второе направление – горючие сланцы, третье – железные руды, которые у нас сегодня не используются. Колосское месторождение. И еще один проект – ситница, то есть использование камня, щебня, гранита.

Надо затратить более пяти млрд долларов.