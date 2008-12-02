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Белорусским рыбхозам государство окажет поддержку

02 декабря 2008 11:42
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Уже в нынешнем году рыбоводным хозяйствам возместят часть процентов за пользование кредитами. Такое решение содержится в постановлении Совмина. Согласно документу, 18 рыбхозов получат из средств республиканского бюджета возмещение части процентов в белорусских рублях в размере 50-ти процентной ставки рефинансирования Нацбанка за пользование кредитами, выданными "Белагропромбанком" и "Беларусбанком" в 2007-2008 годах. Эти кредиты привлекались для реализации республиканской программы развития рыбной отрасли на 2006-2010 годы.
# Экономика

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