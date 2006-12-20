Белорусским хлебом накормят США

Баранки белорусского производства уже экспортируют в Нью-Йорк. Также ведут переговоры с Канадой. Благодаря технической революции, у пищевых предприятиях Минска появилась возможность смело конкурировать.Почти за год белорусские хлебозаводы поставили 20 тонн продукции в Нью-Йорк. В Канаду перспективе начнут поставлять сладости семи хлебозаводов Минска. После технической революции на производстве - новые линии кондитерских изделий. Кстати, ежедневно в столице выпускают более 10 тонн тортов и пирожных.

В этом году на пищевых предприятиях Минска появилось более пятисот новых видов изделий. Преимущество теперь отдают натуральному сырью. В молочной отрасли в приоре продукты лечебно-профилактической назначения. За основу взяли йод, селен, лактулозу и витаминные комплексы. В мясо молочной отрасли сроки хранения сейчас продлевают без консервантов. Используют упаковку и оболочку нового поколения: тетрафинасептик. А на Минской овощной фабрике с 2006 года увеличили производство баклажанов и перца. Вскоре начнут выращивать клубнику и целебные чаи.