Белорусский торговый флот может обосноваться в Риге

Для создания торгового флота уже подготовлена вся нормативно-правовая база, проект указа о его создании внесен на рассмотрение правительства. Какой будет организационно-правовая форма этого новообразования — совместное либо иностранное предприятие, решат в Совмине, пишет « Р ».

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций:

Латвия готова и уже предложила конкретные условия для размещения базы морского торгового флота, создаваемого Беларусью, в Риге либо же в других портах. На сегодня такую базу точно готова предоставить Рига.