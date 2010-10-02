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Белорусский торговый флот может обосноваться в Риге

02 октября 2010 10:14
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Для создания торгового флота уже подготовлена вся нормативно-правовая база, проект указа о его создании внесен на рассмотрение правительства. Какой будет организационно-правовая форма этого новообразования — совместное либо иностранное предприятие, решат в Совмине, пишет «Р ».

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций:
Латвия готова и уже предложила конкретные условия для размещения базы морского торгового флота, создаваемого Беларусью, в Риге либо же в других портах. На сегодня такую базу точно готова предоставить Рига.

# Экономика

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