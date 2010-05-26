Белорусский торговый дом появится в Латвии

Такое заявление сделал сегодня в Витебске мэр латвийского города.
Даугавпилс и Витебск — города-побратимы и давно реализуют совместные экономические, культурные и туристические проекты.
В городе над Двиной работают пять заводов с латвийским капиталом.
Прибалтийские гости посетили некоторые предприятия легкой промышленности и побывали в Летнем Амфитеатре.
Янис Лачплесис, председатель Даугавпилсской городской думы:
Есть идея создания белорусского торгового дома в Даугавпилсе, потому что есть отдельные небольшие розничные объекты, которые работают с белорусскими товарами. И, может быть, попробуем объединить их под одно организационное начало.
Интерес к продукции будет, потому что продукт качественный. Предприятия постоянно работают над тем, чтобы совершенствоваться и соответствовать последним требованиям рынка. Думаю, что перспективы есть.