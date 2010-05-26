Белорусский торговый дом появится в Латвии

Власти города Даугавпилс заинтересованы в продвижении белорусских товаров в свои крупные торговые сети.

Такое заявление сделал сегодня в Витебске мэр латвийского города.

Даугавпилс и Витебск — города-побратимы и давно реализуют совместные экономические, культурные и туристические проекты.

В городе над Двиной работают пять заводов с латвийским капиталом.

Прибалтийские гости посетили некоторые предприятия легкой промышленности и побывали в Летнем Амфитеатре.

Янис Лачплесис, председатель Даугавпилсской городской думы:

Есть идея создания белорусского торгового дома в Даугавпилсе, потому что есть отдельные небольшие розничные объекты, которые работают с белорусскими товарами. И, может быть, попробуем объединить их под одно организационное начало.

Интерес к продукции будет, потому что продукт качественный. Предприятия постоянно работают над тем, чтобы совершенствоваться и соответствовать последним требованиям рынка. Думаю, что перспективы есть.