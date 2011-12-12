Белорусский текстиль будет завоевывать мировые рынки под модным итальянским брендом

Новости Беларуси, Речица. В Речице изготовили пробную партию одежды класса «премиум» для одного из крупных отелей в США. Белорусское качество уже оценили за рубежом и могут покупать еще.

Больше года речицкие текстильщики работали над тем, чтобы на этикетке элегантного халата премиум-класса рядом с названием ведущего итальянского бренда появилась скромная надпись «Made in Belarus».

«Сделано в Беларуси» – этот слоган стал рекламой для «Речицкого текстиля». Модный заказчик сам нашел предприятие в сети Интернет и предложил сотрудничество. Только на создание оригинальной ткани у ткачей ушло шесть месяцев. Еще столько же на предприятии добивались нужного пошива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Логвин, сама по образованию модельер, но всю жизнь за швейной машинкой. «Модные» халаты создавала с большим интересом.

Татьяна Логвин, швея текстильного предприятия:

Во-первых, доверили нам такой заказ. Это ж такая фирма и вдруг нам. Нашему предприятию и нашему цеху оказано такое доверие. Это новые модели, новые ткани.

Теперь мы шьем «классно» – не без гордости замечают в Речице. Именно на качество делалась ставка еще пять лет назад, когда модернизация предприятия только начиналась. Здесь понимали: на рынке азиатских ткачей победить можно лишь качеством. С 2006-го в производство вложили почти 37 миллиардов рублей. Итало-американский заказ рассматривают лишь как первую ласточку большого успеха.

Виктор Кондратьев, генеральный директор текстильного предприятия:

Мы планируем продолжить работу с этим мировым лидером. Кроме того, у нас есть сегодня некоторые другие заказы, которые были бы просто невозможны без выполнения этого.

Халаты по итальянским лекалам уже носят за океаном. В Речице же остался бесценный опыт. А значит совсем скоро и белорусы смогут примерить одежду, созданную по требованиям лучших мировых марок.

Собственная коллекция махровых халатов в Речице создана с учетом «модного» опыта. А вот абсолютно новый продукт – махровые изделия из экологически-чистого белорусского льна – уверены на предприятии, покорит не только белорусских модниц, но завоюет и европейский рынок.

Инна Ласица, заместитель генерального директора текстильного предприятия:

Мы льняную составляющую объединили с хлопком и получили вот такое замечательное изделие.

Льняная коллекция махровых изделий практически готова к презентации. Завоевывать западноевропейские прилавки речицкие текстильщики планируют начать уже в январе. Громкая премьера состоится на крупнейшей выставке текстиля в немецком Франкфурте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.