Белорусский стекольный гигант наращивает обороты

"Гомельстекло" приступило к созданию суперсовременного производства шлифованного стекла.

Проектные мощности новой линии порядка 780 тонн в сутки. С учётом имеющихся мощностей предприятие уже в 2009 году выйдет на лидирующие позиции в континентальном масштабе.

Первое стекло на гомельском предприятии было сварено 75 лет назад. За это время здесь появились целые династии стекловаров, накоплен уникальный опыт. Сегодня предприятие флагман белорусской стекольной отрасли: объёмы производства выше, чем всех белорусских стеклозаводов вместе взятых.

По действующей линии на предприятии "Гомельстекло" ежедневно проходит до 800 тонн полированного стекла. За 12 лет работы на ней произведено порядка 250 миллионов квадратных метров стеклянной ленты. И технология и качество по сей день соответствуют мировым требованиям. Но жизнь диктует свои условия.

Ситуация на мировом рынке обостряется ежегодно. Только Китай за последнюю пятилетку увеличил количество стеклозаводов в 3 раза. Наращивание объёмов производства белорусским предприятиям необходимо как воздух. Создание новой линии полированного стекла на гомельском предприятии увеличит его мощности вдвое, при этом снизит себестоимость готовой продукции.

Реконструкция завода на этом не остановится. До нового уровня экологичности и энергопотребления будет доведено и уже действующее производство. Экономить энергоресурсы "Гомельстекло" планирует помочь всем белорусам. К 2011 году здесь наладят выпуск энергоэффективного стекла со специальным покрытием.

Стоимость только одной новой линии порядка 150 миллионов евро. Деньги не малые, а поэтому строится новое производство за банковские кредиты. С учётом того, что масштабы стройки носят характер национального проекта, поражает и срок окупаемости - всего 7 лет.

