Белорусский Совмин объявил о введении пошлины на транспортировку российской нефти

В белорусской нефтяной компаниии "Белнефтехим" направили официальное уведомление российской "Транснефти" о введении пошлины на перемещение нефти через нашу республику по магистральным нефтепроводам.

Пошлина установлена с 1 января в размере 45 долларов за тонну. Это сделано в целях обеспечения экономических интересов Беларуси. Соответствующее постановление Совмина принято в связи с неисполнением Российской Федерацией в одностороннем порядке некоторых норм соглашений между правительствами Беларуси и России.

Напомним, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на рабочем совещании по вопросам обеспечения страны энергоресурсами потребовал от правительства республики направить России предложения по оплате всех тех услуг, которые они получали в нашей стране бесплатно. В частности, речь идет о транзите нефти через Беларусь, его оплате, а также оплате за землю, которая используется под нефте- и газовые трубы, и о вопросе по собственности России в Беларуси.

Через Беларусь сегодня обеспечивается транспортировка 50-ти процентов российской нефти, поставляемой европейским потребителям. Официальный Минск в этой сфере придерживается принципов свободы транзита и неукоснительно соблюдает все свои международные обязательства, подчеркнули в МИД.