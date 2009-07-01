Белорусский рынок — в приоритетах для Сбербанка России

Об этом сегодня заявил председатель правления этого крупнейшего финансового учреждения Герман Греф в белорусском правительстве.

На встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским речь шла о развитии сотрудничества и реализации конкретных проектов.

— Идет поиск путей взаимопродвижения по экспорту-импорту товаров российского и белорусского производства. Исходя из этого будет расширяться финансирование этих отраслей экономики, — сказал Сергей Сидорский.

— Мы сегодня присутствуем в двух странах – Украине и Казахстане. У нас достаточно конструктивное и позитивное сотрудничество. Сегодня для нас приоритетная страна – это Беларусь, — заявил Герман Греф, председатель правления Сбербанка России.