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Белорусский рынок — в приоритетах для Сбербанка России

01 июля 2009 14:01
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Об этом сегодня заявил председатель правления этого крупнейшего финансового учреждения Герман Греф в белорусском правительстве.

На встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским речь шла о развитии сотрудничества и реализации конкретных проектов.

— Идет поиск путей взаимопродвижения по экспорту-импорту товаров российского и белорусского производства. Исходя из этого будет расширяться финансирование этих отраслей экономики, — сказал Сергей Сидорский.

— Мы сегодня присутствуем в двух странах – Украине и Казахстане. У нас достаточно конструктивное и позитивное сотрудничество. Сегодня для нас приоритетная страна – это Беларусь, — заявил Герман Греф, председатель правления Сбербанка России.

# Экономика

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