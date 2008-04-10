Белорусский рынок по-прежнему привлекателен для российских экспортеров

Сокращение экспорта российской нефти на мировые рынки в 2008 не отразится на поставках в Беларусь.

Об этом сегодня заявили московские специалисты в Минске на международной конференции. Кроме того, по качеству переработки нефти Беларусь для России серьезный конкурент. К слову, эффективность экспорта отечественных нефтепродуктов повысилась. Об этом говорят не только цифры, но и заключенные контракты.

Мировой нефтяной рынок переживает очередной рекорд. В ходе торгов на бирже в Нью-Йорке цена на "чeрное золото" побила планку в 112 долларов за баррель.

Последний раз столь высокий показатель наблюдался четверть века назад. Нынешнее подорожание связано с падением курса доллара и сокращением запасов нефтепродуктов в США.