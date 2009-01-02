Белорусский рубль привязали к корзине трех иностранных валют – американскому доллару, евро и российскому рублю

Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 2 тысячи 650 рублей, евро – 3 тысячи 700.

Специалисты заверяют, что в течение года курс белорусского рубля будет оставаться достаточно стабильным по отношению к валютной корзине. Колебания возможны в пределах – "плюс-минус" 5 процентов. Корректировка курса национальной валюты – одно из требований Международного валютного фонда. Наша страна рассчитывает на получение кредита в размере 2,5 миллиардов долларов. Он станет своего рода "подушкой безопасности", необходимой для стабильной работы экономики в условиях мирового финансового кризиса.

Нацбанк Беларуси также принял решение увеличить ставку рефинансирования. С 8 января она поднимется на два пункта и составит 14% годовых. Ставки по вкладам вырастут, хранить сбережения в банках станет еще выгоднее. В магазинах сейчас праздничный ажиотаж. К удивлению покупателей, цены на товары не изменились. Более того, на многие из них действуют праздничные скидки.