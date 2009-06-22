Белорусский рубль может колебаться в рамках плюс-минус 10%

Национальный банк Беларуси расширил коридор колебаний курса белорусского рубля к корзине иностранных до плюс-минус 10%, сообщил председатель правления Нацбанка Петр Прокопович.

Расширение коридора создаст резервную возможность более гибкой реакции курсовой политики в случае появления дополнительных неблагоприятных внешних факторов.

Вместе с тем в настоящее время предпосылки для значительных колебаний валютного курса отсутствуют. Этому способствует и реализация выполнямой совместно с Международным валютным фондом Программы «стенд-бай».

Кстати, в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении фондом финансирования Беларуси еще на миллиард долларов. Это позволит снизить воздействие внешних рисков на экономику страны и более уверенно продолжать реализацию необходимых стабилизационных мероприятий.

— Правление Национального банка приняло сегодня техническое решение о расширении коридора курса белорусского рубля к корзине трех валют до плюс-минус 10%. Но это не значит, что будет принято решение о том, чтобы быстро приближаться к плюс десяти или минус 10 %. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что необходимости такой нет. Ни о снижении курса национальной валюты, ни на ее укрепления. Практически на таком равновесном состоянии в пределах плюс-минус 5% , которые есть сегодня мы уверены в том, что это будет и в ближайшее время. Минимум месяц ситуация будет не меняться, — Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларуси.