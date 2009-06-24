Белорусский рапс дешевле импортного в 50 раз

Культура постепенно приобретает статус стратегической.

- Они зимостойкие, приспособлены к нашим условиям, стрессоустойчивые. Соответствуют зарубежным стандартам качества. И дешевле практически в 40-50 раз, чем зарубежные гибриды, - утверждает Ядвига Пилюк, заведующая лабораторией крестоцветных культур научно-практического центра по земледелию НАН Беларуси.

Именно поэтому Ядвига Эдвардовна и еще двое коллег удостоены президентского приема. В ежегодном отборе лучших на этот раз все конкуренты остались позади.

По энергетическим показателям рапс превосходит ячмень в три раза. Из него получают масло, жмых и даже биотопливо. Культура пластичная, не боится ни дождей, ни солнца. Это и есть та самая стрессоустойчивость. А главное, чтобы в магазине покупатели спокойно смотрели на прилавок.

- Вспомните прошлые времена. Лет двадцать назад у нас за одну бутылку растительного масла можно было купить два килограмма свинины. Понимаете? А сейчас цена достойная и нормальная. Я считаю, в этом есть роль рапсового масла, - сказала Ядвига Пилюк, заведующая лабораторией крестоцветных культур научно-практического центра по земледелию НАН Беларуси.

Закупочные госцены на рапс упали еще весной. И это немедленно удешевило весь ассортимент в торговых точках.

Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Минская область.