Белорусский промышленный форум — крупнейший смотр новых энергосберегающих технологий

Здесь и новое оборудование, и современные технологии. На суд свои разработки представили и конструкторы-любители.

Экономия и бережливость — основной лозунг этой выставки. К примеру, вечернее освещение: на стенде сравниваются обыкновенная лампочка и светодиодная. За время работы выставки обыкновенная лампочка накрутила 53 киловатта, а светодиодная — 9 киловатт.

Светодиодное освещение — это не только выгодно, но и эффективно. Именно белорусские разработки в этом направлении намерены взять на вооружение в Казахстане и Израиле. Сейчас они здесь проходят испытания.

Дмитрий Демидов, начальник отдела маркетинга ОАО «Техноприбор»:

Это и промышленность, и домашнее освещение. Ещё 15 лет назад светодиод был просто индикатором сигнала, светился каким-то светом. Сейчас они уже освещают улицы и дома.

До 2015 года более 30% в общем объеме энергоресурсов должны занять местные виды топлива. Это позволит Беларуси снизить зависимость от углеводородов.

Леонид Шенец, директор Департамент по энергоэффективности:

За последние две пятилетки каждую пятилетку мы снижали энергоёмкость более чем на 25%. Итого, начиная с 1990 года, снизили в более чем 2,5 раза.

Снижение потребления топлива за счет использования новых технологий. По такому пути пошли и разработчики гомельского завода. Теперь могут построить отечественную котельную по последнему слову энергоэффективности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Ковалев, представитель гомельского завода «Коммунальник»:

Нашими конструкторами разработаны пиролизные котлы — на пиролизном горении, которые позволяют сжигать местные виды топлива, ту же щепу, с очень высоким коэффициентом полезного действия. Мы достигаем до 90% коэффициента горения газовых котлов.

Существенную роль в обеспечении страны собственным источником энергии сыграет строительство АЭС. Первый блок планируется ввести в строй в 2017 году. В проект заложен самый высокий уровень безопасности станции.

Затраты энергетические отражаются и на себестоимости продукции. Потому еще один шаг — это перевооружение предприятий.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

Безусловно, мы уделяли много внимания в том числе и энергоэффективности. В этом направлении нам нужно и работать, чтобы снизить энергопотребление и наша продукция стала менее энергоёмкой.