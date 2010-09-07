Белорусский парламент принял законопроект о бюджете на 2011 год

Главная экономическая новость 7 сентября пришла из Овального зала. В нижней палате Парламента определились, как страна заработает и на что потратит в следующем году.

Бюджет-2011 одобрен в первом чтении и окончательное решение депутаты готовы принять уже через неделю. А это значит, что планы на будущий год бизнесмены смогут строить задолго до боя курантов.

Это событие беспрецедентно – говорили 7 сентября повсюду в кулуарах Дома Правительства. Пожалуй, впервые главный финансовый документ страны принимается так рано – фактически за три с лишним месяца до вступления в силу. А это время для дополнительного маневра для всех игроков экономики.

Открытие пятой внеочередной сессии состоялось с небывалым интересом не только со стороны руководителей ключевых министерств и предприятий страны, высших должностных лиц, но и зарубежных дипломатов. Многие еще в холле изучали проект бюджета и делились мнениями.

Бюджет-2011 – хоть и оптимистичный, но сбалансированный. При росте ассигнований социальной сферы, не забыты и производство, и малый бизнес. И хоть все нюансы депутаты выяснили еще вчера на заседании профильной комиссии, без обсуждения не обошлось и сегодня. Один из вопросов – не приведет ли повышение заработных плат к росту цен.

Александр Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

– Мы планируем ассигнования таким образом, чтобы обеспечить сохранение реальной заработной платы. Рост цен, т.е. инфляция, не приведут к обесцениванию этой зарплаты.

Минфин, кстати, готов скорректировать бюджет, если будет расти цена на газ. Что же касается планов по зарплатам, пенсиям, стипендиям – они увеличатся где-то на треть. В бюджет вошло и большинство предложений от депутатов, скажем, по оздоровлению инвалидов.

Государство, как и в прошлые годы, сохраняет в бюджете расходы на все приоритетные направления. Это ключевые программы, жилищное строительство, инновации, агропромышленный комплекс.

Налоговая нагрузка на экономику существенно снизится. Платежей станет меньше и только это оставит в распоряжении предприятий почти 700 миллиардов рублей. Система радикально упрощается.

Алла Исаченко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

– Для предпринимателей, мне кажется, самое интересное – упрощение по налоговому мониторингу. Предприниматели здесь будут чувствовать себя более свободно, им не надо будет бояться внезапных, незапланированных проверок.

Весь пакет законопроектов – бюджет, налоговый и бюджетный кодексы, а также бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты, сегодня депутатами принят. 14 сентября нижняя палата Парламента по главному финансовому документу страны готова принять окончательное решение и направить уже на одобрение сенаторов.

Алеся Высоцкая, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.