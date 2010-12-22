Белорусский парламент одобрил документы по ЕЭП

Вслед за Палатой представителей и сенаторы ратифицировали сегодня пакет из 18 документов по Единому экономическому пространству Беларуси, России и Казахстана. Таким образом, база по ЕЭП сформирована полностью — в продолжение договорённостей на высшем уровне.

В их числе — соглашения о единых правилах промышленных субсидий, а также о развитии рынков нефти и нефтепродуктов, которые в следующем году будут поступать в Беларусь из России беспошлинно и без ограничения объемов.

Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это экономия для наших нефтеперерабатывающих предприятий, в бюджет государства будут пойдут денежные поступления, которые можно использовать на развитие нашей экономики.

Тем временем, депутаты единогласно проголосовали ещё за четыре документа по Таможенному союзу. К примеру, вводится система упреждения рисков. В Таможенных платежах предусмотрены отсрочки.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставляется на срок не более 6 месяцев, а на скоропортящиеся продукты — не более чем на 3 месяца. При этом взимаются проценты в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза.

Виталий Бусько, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Интересы есть взаимные, у всех. И, думаю, многие уже ощутили преимущества на границе, пересекая её, ввозя товары. Проще стало.

Этот год для Беларуси, и парламентариев, в частности, прошел под знаком выстраивания отношений с Европейским союзом. Ратифицированы соглашения, которые уже в новом году увеличат возможности жителей белорусско-латвийского, польского и литовского приграничья — ездить друг к другу не с визой, а всего лишь с пропуском. Сегодня нижняя палата ратифицировала документ по Литве.

Валентина Лузина, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Виза будет не нужна. Граждане смогут просто получить пластиковую карточку. Она будет стоить 20 евро вместо 60 за визу.

Обе палаты осеннюю сессию назвали плодотворной и насыщенной. Особое внимание уделено правовой базе, которая даст Беларуси возможность войти в тридцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. И значительное упрощение налоговой системы — только часть проделанной работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Следует отметить законодательные решения по снятию административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, а также по приведению условий хозяйствования в соответствие с международной практикой.

Свершением этой сессии многие назвали Кодексы -- жилищный и об образовании. С принятием, к примеру, последнего завершена кропотливая работа по формированию новой отрасли национального права.

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень много документов принято и в экономике, и в сфере обороны, здравоохранения, образования. Как председатель профильной комиссии не могу не похвалиться тем, что завершена работа над таким объемным документом, как Кодекс об образовании.

Антонина Морова, председатель постоянной комиссии Совета Республики национального собрания Республики Беларусь:

Расписаны, к примеру, договорные отношения. Вводятся новые формы обучения, в частности, дистанционная. Подробно расписаны отпуска.

Инна Антонова, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сделано очень много. И это даёт основание думать, что и следующий год будет продуктивным на хорошие законопроекты, которые будут нацелены на благосостояние наших людей и нашего государства.