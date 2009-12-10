Белорусский парламент готов ратифицировать документы по Таможенному союзу

Отдельные спорные моменты сенаторы обсудили с коллегами из белорусского таможенного комитета.

О плюсах и минусах Таможенного союза в последние дни говорят много. И большинство во мнении сходится – новое объединение на постсоветском пространстве выгодно всем трем сторонам. Ведь, в первую очередь – это огромный рынок, по масштабам сравнимый с Советским союзом. Белорусское государство инициирует и создание единого экономического пространства, где все барьеры, в том числе и в торговле, снимаются автоматически.

Вступление Беларуси в Таможенный союз не должно привести к резкому повышению цен в магазинах на основную группу товаров. Это подтвердили сегодня участники встречи. В принципе, это один из основных моментов, которым обеспокоено сейчас население. Исключение составит продукция, на которую и сами пошлины значительно вырастут.

По мнению сенаторов, снижение пошлин создаст конкуренцию для белорусских товаров. Но в то же время это дополнительный стимул к повышению качества. Кстати, как неоднократно отмечено и главой государства, по всем чувствительным позициям Беларусь себя защитила.

Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

– Будет сложно тем предприятия, которые не занимаются модернизацией и обновлением производства, имеют высокий уровень материальных и энергетических затрат. В конечном итоге, от снижения пошлин должен выиграть покупатель.

Таможенный тариф России и Беларуси унифицирован более чем на 90%. И по сути 1 января для нас изменяется мало что. Рост цен, как известно, ожидается только на автомобили. Вопрос с пошлинами окончательно решён для юридических лиц. Но и обычные граждане успели почувствовать ажиотаж на авторынках. Вопрос пошлин для физлиц ещё решается.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– Вопрос еще обсуждается. В настоящий момент мы ведем переговоры с нашими партнерами в России и Казахстане о том, какие будут ставки пошлин на автомобили и норма беспошлинного ввоза для физических лиц.

Нина Мазай, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республик Беларусь:

– Задача Соглашений – определить принципы и нормы. Как будет идти перемещение грузов, как будут исчисляться таможенные пошлины и платежи, включая, в том числе, и налоги, как будет определяться таможенная стоимость перемещаемых грузов, как она будет контролироваться – это предмет соглашения. Что касается исчисления – где, сколько и как – это будут те структуры Таможенного союза, которые созданы: в частности и Таможенный комитет.

Договорно-правовая база Таможенного союза в Беларуси фактически сформирована. 13 документов ратифицированы нижней палатой Парламента. Идет работа и по Таможенному Кодексу, который заработает с 1 июля. Внести ряд дополнений предлагают и Россия и Казахстан. Не исключено, что предложения поступят и от Беларуси. Специальная рабочая группа по его доработке приступить к работе может уже на следующей неделе.

Владимир Гошин:

– Мы направили Таможенный кодекс в министерства и ведомства для дополнительного изучения и возможных предложений. Так как этот документ создавался в очень короткие сроки – буквально за 3-4 месяца, возможно, в документе что-то не учтено. Дано дополнительно два месяца, чтобы доработать этот документ.

Вслед за палатой Представителей ратифицировать все Соглашения готовы и белорусские сенаторы. Сессия состоится завтра. По сути, это уже будет большой законодательный пласт для эффективной работы Таможенного союза.