Белорусский Парк высоких технологий станет одним из самых крупных мировых объектов в этой сфере

Основные средства в стройку вкладывает иностранный инвестор — крупный холдинг «Финшман Групп». Израильский компаньон в белорусскую силиконовую долину вложит около 500 миллионов евро.
Белорусские резиденты Парка высоких технологий также готовы потратить собственные средства на строительство.
Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
К строительству также подключаются и компании-резиденты с их собственными средствами. На сегодняшний момент развитие резидентов ПВТ позволило накопить достаточно финансового потенциала для того, чтобы самостоятельно вкладывать средства в строительство научно-производственных и учебных корпусов.