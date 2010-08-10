Белорусский Парк высоких технологий станет одним из самых крупных мировых объектов в этой сфере

О расширении границ белорусской силиконовой долины Президенту страны сегодня доложил директор администрации Парка Валерий Цепкало. Строительство должно закончиться в 2014 году. А в нынешнем на базе ПВТ будет открыт белорусско-индийский центр IT-технологий.

Основные средства в стройку вкладывает иностранный инвестор — крупный холдинг «Финшман Групп». Израильский компаньон в белорусскую силиконовую долину вложит около 500 миллионов евро.

Белорусские резиденты Парка высоких технологий также готовы потратить собственные средства на строительство.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

К строительству также подключаются и компании-резиденты с их собственными средствами. На сегодняшний момент развитие резидентов ПВТ позволило накопить достаточно финансового потенциала для того, чтобы самостоятельно вкладывать средства в строительство научно-производственных и учебных корпусов.