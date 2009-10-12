Белорусский ответ импортным брэндам: отечественные лекарства завоевывают фармацевтический рынок

В последнее время за помощью к фармацевтам покупатели обращаются сами – разыскивают на аптекарских этажерках белорусские препараты.

К примеру, популярное во все времена венгерское болеутоляющее давно вытесняет спазмолитик из Борисова. Да и раскрученные рекламой жаропонижающие сегодня оказались не у дел.

- В этом году мы заметили, что и ассортимент белорусских товаров очень увеличился, и люди чаще всего начинают разговор с вопросов: а есть ли у вас таблетки белорусского производства – от головной боли, от боли в суставах и другие, – рассказывает Ирина Медведева, заведующая аптеки № 1 Минска.

Если раньше на те самые семь бед в белорусских аптеках давали тихий импортный ответ, то сегодня его вытесняют во весь голос отечественные аналоги. 55% белорусских медпрепаратов на рынке – результат, о котором говорят: отечественная фарминдустрия выздоравливает.

В чем суть прорыва на внутренний рынок, объясняют на самих фармацевтических предприятиях. Сегодня все они – одни целиком, другие частично – получили сертификат качества международного образца. Так называемая система GMP оказалась требовательной.

- Вот, например, готовая продукция хранится в упаковке. И по требованию GMP, несмотря на то, что она хранится в специально выделенной зоне – подписан номер серии – каждая транспортная единица все равно имеет свою этикетку, и каждый пакет с лекарственным средством имеет такую же этикетку, – объясняет Виктор Кучинский, начальник производственного цеха фармацевтического предприятия.

Только одно минское фармацевтическое предприятие запатентовало за последний год 5 новых лекарственных препаратов: от лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний до обычных средств против аллергии.

Для того, чтобы быть дешевле импортных аналогов, белорусские производители не жертвуют качеством. И те самые наполнители для капсул и других медицинских препаратов мы закупаем за рубежом.

Интерес к нашим фармацевтическим производствам появился и у соседей. К примеру, известный лекарственный инвестор Брынцалов уже вложил сбережения в строительство четырёх фармацевтических заводов в Минске. Да, и на внутреннем рынке белорусские производители не останавливаются – к числу наших постоянных импортеров присоединились США, Великобритания и Германия.