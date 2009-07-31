Белорусский нефтехим идет вперед

Мировой кризис не снизил темпы инвестиционных программ в белорусском нефтехимическом комплексе. (ВИДЕО)

В условиях Мирового финансового кризиса Мозырский нефтеперерабатывающий завод не снижает темпы реконструкции производства. Несмотря на то, что в текущем году прибыль предприятия из-за падения цены на нефть уменьшилась в 2 раза по сравнению с I полугодием прошлого года, модернизация продолжается и будет закончена в намеченные сроки.

Мировую финансовую столицу Лондон и главный город белорусской нефтепереработки Мозырь разделяет несколько тысяч километров. Чтобы расстояние не было помехой, на берегах Темзы еще полгода назад открыли Белорусскую нефтяную компанию. Она главный проводник наших экономических интересов на британский рынок. А оттуда на всю Европу. Правда белорусские производители и без того знают чем покорить Старый свет. Там всегда делали ставку на высокое качество. По европейским стандартам белорусский бензин и дизель на 10 лет впереди. А потому и с экспортом сегодня без проблем.

Новое время диктует новые условия. Современные технологии нефтепереработки, как горячие пирожки. Засидеться сегодня — значит остаться ни с чем завтра. Только на первый этап реконструкции потратили 200 миллионов долларов. Но игра стоит свеч. Предприятие работает в плюс. Белорусская нефтепереработка - лицо национального экспорта. Сегодня на черном золоте страна зарабатывает 700 миллионов долларов в год. Для сравнения — в середине 90 было в 40 раз меньше.